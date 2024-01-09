Видеонаблюдение и охранные системы для дома и бизнеса от компании «PrimeCam»

Современные системы видеонаблюдения – это способ обеспечения безопасности для дома и бизнеса, а также возможность контроля ситуации на объекте. Например, пользователь может проследить, когда ребенок пришел со школы или как работают сотрудники на предприятии.

Компания «PrimeCam» предлагает обширный выбор готовых систем видеонаблюдения, СКУД и оборудования для контроля за территорией охраняемых объектов. Наш офис расположен в Тольятти, но доставка возможна по всей территории России.

Представленные на сайте охранные системы сигнализации и пожаротушения сертифицированы, могут быть установлены на частных, коммерческих объектах и в государственных организациях.

Ассортимент продукции «PrimeCam»

Мы предоставляем клиентам оборудование для контроля за доступом и охраной территории и все необходимые расходные материалы, дополнительные аксессуары.

Видеонаблюдение. Предлагаем разнотипные камеры видеонаблюдения для решения различных задач под любые условия эксплуатации: IP-камеры для комфортного удаленного контроля, HD-TVI и AHD-видеокамеры, видеорегистраторы с жесткими дисками или без.

Системы контроля доступа (СКУД). Обеспечивают контроль доступа на территорию или в отдельные помещения. Вы можете купить электромагнитный замок, если требуется доступ по картам, или электромеханический. Для обеспечения контроля посещаемости – заказать шлагбаум или турникет.

Домофоны. Позволяют дистанционно открыть двери или ворота. В интернет-магазине предлагаем вам купить вызывные панели, обычные или видеодомофоны. Кроме этого, представлены модули сопряжения, обеспечивающие связь между внутренними и внешними устройствами.

Сетевое и мобильное оборудование. Для монтажа систем видеонаблюдения со сложной конфигурацией в ассортименте «PrimeCam» есть различные модификации медиаконвертеров, беспроводные модемы, 4G антенны.

Стоит отметить, что при заказе любого оборудования на сумму свыше 40 000 рублей доставка в любой регион России осуществляется бесплатно.

Почему стоит выбрать компанию «PrimeCam»?

При сотрудничестве с нашей компанией вы получаете следующие выгоды:

Широкий ассортимент. Мы предлагаем большой выбор систем видеонаблюдения, СКУД, охранных систем и домофонов.

Качество. Работаем только с надежными производителями, продукция которых соответствует стандартам качества международного уровня.

Быстрая доставка. Мы сотрудничаем с федеральными логистическими компаниями, что позволяет выполнять доставку по всей России.

Гарантия качества. На всю продукцию предоставляется гарантия от производителя.

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию и заказать оборудование, которое идеально подойдет для решения ваших задач по обеспечению безопасности дома или бизнеса.

