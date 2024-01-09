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Видеокамера IP 5 mpx ATIS L ANW-5MIRP-30W/2.8 Pro, SONY IMX 335 Starvis, цилиндрическая, слот SD
Видеокамера IP 5 mpx ATIS L ANW-5MIRP-30W/2.8 Pro, SONY IMX 335 Starvis, цилиндрическая, слот SD
В наличии
ANW-5MIRP-30W/2.8 Pro
Цилиндрическая видеокамера IP 5 mpx ATIS L ANW-5MIRP-30W/2.8 Pro, SONY IMX 335 StarvisОсобенности:5М..
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6210р.
Топ
Видеокамера IP 5 mpx ATIS L ANVD-5MIRP-30W/2.8A Pro, антивандальная, слот SD, микрофон
Видеокамера IP 5 mpx ATIS L ANVD-5MIRP-30W/2.8A Pro, антивандальная, слот SD, микрофон
В наличии
ANVD-5MIRP-30W/2.8A Pro
Антивандальная видеокамера IP 5 mpx ATIS L ANVD-5MIRP-30W/2.8A ProОсобенности:5мп уличная купольная ..
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5890р.
Хит
Топ
Видеокамера IP 4 mpx TVT TD-9544S2, 2.8мм, антивандальная
Видеокамера IP 4 mpx TVT TD-9544S2, 2.8мм, антивандальная
В наличии
TVT TD-9544S2
Антивандальная видеокамера IP 4 mpx TVT TD-9544S2Особенности:4MP ( 2560 × 1440) кодек H.265Макс. раз..
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6490р.
Топ
Видеокамера IP 2 mpx HUAWEI DOME IR AI C6620-10-Z33, 5-165мм, PTZ, 33х оптичекий зум
Видеокамера IP 2 mpx HUAWEI DOME IR AI C6620-10-Z33, 5-165мм, PTZ, 33х оптичекий зум
В наличии
DOME IR AI C6620-10-Z33
Видеокамера с оптическим зумом IP 2 mpx HUAWEI DOME IR AI C6620-10-Z33, 5-165мм, PTZ, 33хОсновн..
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97800р.
Хит
Топ
Видеокамера IP 2 mpx ATIS L ANVD-2MIRP-20W/2.8A Eco, антивандальная, микрофон
Видеокамера IP 2 mpx ATIS L ANVD-2MIRP-20W/2.8A Eco, антивандальная, микрофон
В наличии
ANVD-2MIRP-20W/2.8A Eco
Уличная видеокамера IP 2 mpx ATIS L ANVD-2MIRP-20W/2.8A Eco, антивандальная, микрофонХарактеристики:..
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3760р.
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Видеонаблюдение и охранные системы для дома и бизнеса от компании «PrimeCam»

Современные системы видеонаблюдения – это способ обеспечения безопасности для дома и бизнеса, а также возможность контроля ситуации на объекте. Например, пользователь может проследить, когда ребенок пришел со школы или как работают сотрудники на предприятии.

Компания «PrimeCam» предлагает обширный выбор готовых систем видеонаблюдения, СКУД и оборудования для контроля за территорией охраняемых объектов. Наш офис расположен в Тольятти, но доставка возможна по всей территории России.

Представленные на сайте охранные системы сигнализации и пожаротушения сертифицированы, могут быть установлены на частных, коммерческих объектах и в государственных организациях.

Ассортимент продукции «PrimeCam»

Мы предоставляем клиентам оборудование для контроля за доступом и охраной территории и все необходимые расходные материалы, дополнительные аксессуары.

  • Видеонаблюдение. Предлагаем разнотипные камеры видеонаблюдения для решения различных задач под любые условия эксплуатации: IP-камеры для комфортного удаленного контроля, HD-TVI и AHD-видеокамеры, видеорегистраторы с жесткими дисками или без.
  • Системы контроля доступа (СКУД). Обеспечивают контроль доступа на территорию или в отдельные помещения. Вы можете купить электромагнитный замок, если требуется доступ по картам, или электромеханический. Для обеспечения контроля посещаемости – заказать шлагбаум или турникет.
  • Домофоны. Позволяют дистанционно открыть двери или ворота. В интернет-магазине предлагаем вам купить вызывные панели, обычные или видеодомофоны. Кроме этого, представлены модули сопряжения, обеспечивающие связь между внутренними и внешними устройствами.
  • Сетевое и мобильное оборудование. Для монтажа систем видеонаблюдения со сложной конфигурацией в ассортименте «PrimeCam» есть различные модификации медиаконвертеров, беспроводные модемы, 4G антенны.

Стоит отметить, что при заказе любого оборудования на сумму свыше 40 000 рублей доставка в любой регион России осуществляется бесплатно.

Почему стоит выбрать компанию «PrimeCam»?

При сотрудничестве с нашей компанией вы получаете следующие выгоды:

  • Широкий ассортимент. Мы предлагаем большой выбор систем видеонаблюдения, СКУД, охранных систем и домофонов.
  • Качество. Работаем только с надежными производителями, продукция которых соответствует стандартам качества международного уровня.
  • Быстрая доставка. Мы сотрудничаем с федеральными логистическими компаниями, что позволяет выполнять доставку по всей России.
  • Гарантия качества. На всю продукцию предоставляется гарантия от производителя.

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию и заказать оборудование, которое идеально подойдет для решения ваших задач по обеспечению безопасности дома или бизнеса.

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Современный домофон: как сделать правильный выбор?

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Домофоны - незаменимые устройства для обеспечения безопасности домов и квартир. Компания "PrimeCam" предлагает современные и универсальные решения, включая домофоны с онлайн подключением, возможностью записи на карту памяти и датчиками движения.

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Видеокамеры купольного типа

Видеокамеры купольного типа

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В мире технологий видеонаблюдения одним из наиболее распространенных и эффективных типов камер являются видеокамеры купольного типа. Они предлагают ряд преимуществ, обеспечивая высокую степень безопасности и контроля. Давайте ближе рассмотрим их особенности, преимущества и области применения.

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Оценка магазина
Качество товара
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Товар получил, все было в лучшем виде, нареканий нет. Перед покупкой менеджер всё доступно объяснил и посоветовал что лучше взять, мне все понравилось...
Алексей
12.09.2023
При необходимости решили установить видеонаблюдение в доме, проконсультировали, подобрали под наш бюджет, очень оперативно приехали и смонтировали, большое Вам спасибо! Теперь рекомендую всем своим друзьям только Вас!..
Татьяна
22.01.2023
Купил комплект для видеонаблюдения по отличной цене, дешевле чем было в других магазинах. Всем доволен, работает отлично, рекомендую! ..
Владимир
14.11.2022
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